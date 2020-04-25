Tunceli'de 8 kişi pozitif çıktı. Hepsi tedavi altına alındı. Son olarak Elif Demir iyileşince kentte Corona'lı kalmadı.
AŞIRI İYİ HABER
Salgına karşı aşı çalışması hızlandı. Oxford Üniversitesi, ilk aşıyı insanlar üzerinde denemeye başladı.
KATİLİN YOLU
Coronanın vücuda dalış yolu saptandı. İlk olarak burnu kullanıyor. İKİ hücreye tutunup bedene yayılıyor. Gözler de diğer bir giriş noktası...
SAĞLIKÇILARA 5 YILDIZLI TATİL
TÜRSAB örnek karar aldı. Covid savaşçılarını lüks otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.
KOLONYA ORUCU BOZMAZ
Diyanet merak edilen soruya yanıt verdi: Deodorant, parfüm veya kolonya orucu engellemez.
CAN DAMLASI
İstanbul'da Damla Yazıcı, virüsü 6 günde atlattı. Plazmasını hastalar için bağışladı.
AŞIRI İYİ HABER
Salgına karşı aşı çalışması hızlandı. Oxford Üniversitesi, ilk aşıyı insanlar üzerinde denemeye başladı.
KATİLİN YOLU
Coronanın vücuda dalış yolu saptandı. İlk olarak burnu kullanıyor. İKİ hücreye tutunup bedene yayılıyor. Gözler de diğer bir giriş noktası...
SAĞLIKÇILARA 5 YILDIZLI TATİL
TÜRSAB örnek karar aldı. Covid savaşçılarını lüks otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.
KOLONYA ORUCU BOZMAZ
Diyanet merak edilen soruya yanıt verdi: Deodorant, parfüm veya kolonya orucu engellemez.
CAN DAMLASI
İstanbul'da Damla Yazıcı, virüsü 6 günde atlattı. Plazmasını hastalar için bağışladı.