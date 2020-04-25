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    • Güncel
    • 25.04.2020 Gazete
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    Elveda virüs! ’de yeni vaka yok...

    Valisi, kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hastanın kalmadığını duyurdu. Son hasta da taburcu oldu ve Tunceli'de koronavirüs hastası kalmadı. İşte 25 Nisan tarihli Takvim Gazetesi'nden derlesğimiz 'korona' haberleri...

    Elveda virüs
    'de 8 kişi pozitif çıktı. Hepsi tedavi altına alındı. Son olarak Elif Demir iyileşince kentte Corona'lı kalmadı.

    AŞIRI İYİ HABER
    Salgına karşı aşı çalışması hızlandı. , ilk aşıyı insanlar üzerinde denemeye başladı.

    KATİLİN YOLU
    Coronanın vücuda dalış yolu saptandı. İlk olarak burnu kullanıyor. İKİ hücreye tutunup bedene yayılıyor. Gözler de diğer bir giriş noktası...

    SAĞLIKÇILARA 5 YILDIZLI TATİL
    TÜRSAB örnek karar aldı. Covid savaşçılarını lüks otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.

    KOLONYA ORUCU BOZMAZ
    merak edilen soruya yanıt verdi: Deodorant, parfüm veya kolonya orucu engellemez.

    CAN DAMLASI
    İstanbul'da Damla Yazıcı, virüsü 6 günde atlattı. Plazmasını hastalar için bağışladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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