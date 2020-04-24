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    • 25.04.2020 07:12
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    'den kuvvetli yağış uyarısı | 25 Nisan Cumartesi

    haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" diye araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı illerimiz için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 25 Nisan Cumartesi .

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 23°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C

    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 21°C

    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C

    Az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C

    Az bulutlu

    MANİSA °C, 22°C

    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

    HATAY °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı, güney ve doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 20°C

    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 18°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 12°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 7°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    KARS °C, 7°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    MALATYA °C, 14°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    VAN °C, 12°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MARDİN °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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