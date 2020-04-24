"Obezitesi olan bireylerin klinik tablolarına baktığımızda eşlik eden birçok hastalık görebiliyoruz. Tansiyon, şeker gibi bir takım klinik tablolar da duruma eşlik ediyor. Bu eşlik eden tablolar olduğunda da kişi aslında daha fazla ilaç kullanıyor oluyor ve metabolizması da zaten bu anlamda daha sıkıntılı bir hal alıyor. Covid-19 gibi virüs de bünyeye eklenince bunu ağır geçirme riskleri daha da artabiliyor" dedi.