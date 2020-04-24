Bugün iftara ne pişirsem? Evde Ramazan pidesi hamuru yapımı ve iftar menüsü haberimizd detaylı olarak vardır. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da en sevilen lezzetlerden biri pidedir. Ramazan pidesi, Ramazan ayının güzelliği ile sadece bu ayda yapılmaya başlar. Uzun kuyruklar beklemeye değecek olan Ramazan pidesini aslında evde kendiniz de yapabilirsiniz. Yumuşacık ve lezzetli Ramazan pidesini kolay bir şekilde evinizde pişirebilirsiniz. İftar saati yaklaşırken sizleri iftara ne yapsam? Derdinden kurtarıyoruz. İşte birbirinden farklı iftar menüleri...
EVDE KOLAYCA HAZIRNANA RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
-1 paket maya
-2 su bardağı ılık süt
-yarım tatlı kaşığı şeker
-yarım su bardağı ılık su
-yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
-1 yemek kaşığı tuz
-5. 5 su bardağı un
Hamura sekil vermek için;
-1 yemek kaşığı un
-5-6 yemek kaşığı su
Üstüne sürmek için:
-bir yumurtanın sarısı
-1 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı süt
-1 tatlı kaşığı yoğurt
İsteğe göre susam ve çörek otu dökülebilir.
Yapılışı:
Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletin. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyin. Hamuru yoğurun ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekletin. Hamuru 2 ya da 3 parçaya bölün. Tezgaha un serptikten sonra her parçayı alıp elinizi de unluyarak açın. Nasıl şekil vermek istediğiniz tamamen size kalmış.
Açtığınız hamuru yağladığımız tepsiye koyun. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare ya da baklava dilimi gibi şekil verin. Hamuru yarım saat mayalanması için bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Çatal ile delikler oluşturun ve üzerine sos sürüp, bolca susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
İFTARA NE YEMEK YAPSAM? İFTAR MENÜSÜ TARİFLERİ
BAŞLANGIÇ
Kremalı Mantar Çorbası
ARA SICAK
Fellah Köfte
ANA YEMEK
Pideli Köfte
SALATA
Zeytin Piyazı
TATLI
Hindistan Cevizli Şekerpare
İFTAR İÇİN ÇORBA TARİFLERİ
Kremalı Mantar Çorbası Tarifi2 yemek kaşığı tereyağı
400 gr. mantar – ince doğranmış
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı tavuk suyu
1 – 1,5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
200 ml. krema
Üzeri için Malzemeler
Dereotu – ince kıyılmış
HAZIRLANIŞI
Tereyağını tencerede eritin, mantar ve sarımsakları ekleyip mantarlar suyunu çekene kadar pişirin.
Unu ekleyin, baharatlandırın ve kavurun.
Un kokusu çıkınca yavaşça ve sürekli karıştırarak sularını ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Çorba kaynayınca ocaktan alın kremayı sürekli karıştırarak ilave edin ve tekrar ocağa alıp bir taşım kaynatın.
Üzerine ince kıyılmış dereotu serpip servis edin.
FELLAH KÖFTE TARİFİ
2 su bardağı ince bulgur
Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su
1 su bardağı irmik
1 adet soğan – rendelenmiş
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı domates salçası
2 – 3 yemek kaşığı un
Su- kıvam vermek için
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu için Malzemeler
½ su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
5 – 6 diş sarımsak
½ su bardağı su
Tuz
Karabiber
½ bağ maydanoz – ince kıyılmış
Yapılışı
Bulguru bir karıştırma kabına alın.
Üzerini geçecek kadar su koyun ve şişmesi için üzerine bir kağıt havlu koyup, bekletin.
Bulgur şiştikten sonra diğer malzemeleri ekleyip, hepsini birlikte köfte kıvamına gelene kadar yoğurun.
Çok katı olursa ara ara su veya katı olursa ara ara un ilavesi yapın.
Fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapıp parmağınızla ortasına bastırıp düğme şekli verin.
Tüm köfte harcını bu şekilde hazırlayın.
Köfteler hazır olunca kaynayan suda haşlayın ve süzün.
Sos için;
Bir vok tavayı ya da geniş bir tavayı ocağa alın.
Zeytinyağını ekleyip, ısıtın.
İçerisine salçaları ekleyip, kavurun.
Sosu kenara alın maydanozu ve haşladığınız köfteleri içine alıp, harmanlayın.
PİDELİ KÖFTE TARİFİ
1 adet tırnak pide
2 yemek kaşığı tereyağı
Köfte için Malzemeler
500 gr. dana kıyma
1 adet soğan – rende
1 su bardağı ekmek kırıntısı
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tutam kuru kekik
Salçalı Sos için Malzemeler
2 – 3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
½ su bardağı su
Tuz
Karabiber
Servis için Malzemeler
6 adet büyük çeri domates
4 – 5 adet sivri biber
Süzme yoğurt
Pul biber
Kuru nane
HAZIRLANIŞI
Köfte için;
Köfte için olan tüm malzemeleri yoğurun ve ince uzun olacak şekilde şekil verin.
Harlı ateşte ısıttığınız izli tavada bütün köfteleri pişirin ve kenara alın.
Pide için;
Pideleri dikdörtgen olacak şekilde doğrayın.
Ardından bir derin tavada erittiğiniz tereyağının üzerine ekleyerek hafif kızartın.
Sosu için;
Bir sos tenceresinde tereyağını eritin.
Salçayı ekleyin ve birkaç tur kavurun.
Ardından su, tuz ve karabiberi ekleyip, bir taşım kaynatıp kenara alın.
Birleştirmek için;
Domatesleri dörde bölün.
Köfteleri pişirdiğiniz izli tavada domates ve biberleri de pişirin.
Servis edeceğiniz tabağın altına pideleri dizin.
Pidenin üzerine köfteleri yerleştirin.
Köftelerin üzerine hazırladığınız sosu dökün.
Domates ve biberlerle süsleyin.
Servis tabağınızın kenarına süzme yoğurt koyarak da servis edebilirsiniz.
ZEYTİN PİYAZI TARİFİ
250 gr. kırık yeşil zeytin
3 adet taze soğan
3 adet taze sarımsak
1 demet maydanoz
½ bağ taze zahter
½ bardak ceviz – iri dövülmüş
Nar ekşisi
Tuz
Kırmızı biber
Zeytinyağı
Ramazan pidesi – küp doğranmış
Zeytinyağı
ZEYTİN PİYAZI YAPILIŞI
Zeytinin çekirdeklerini çıkartın.
Tüm malzemeleri ince olacak şekilde doğrayın.
Doğradığınız malzemeleri bir tabağa alın.
Bir tavada tereyağını eritin ve küp doğradığınız pideleri çıtırlaşana kadar tavada çevirin ve servis tabağına alın.
Üzerine hazırladığınız zeytin piyazı, nar ekşisi, tuz, kırmızı biber ve zeytinyağı ilave ederek servis edin.
HİNDİSTAN CEVİZLİ ŞEKERPARE TARİFİ
3 su bardağı un
250 gr. tereyağı – oda sıcaklığında
1 su bardağı toz hindistan cevizi
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Yumurta sarısı – üzeri için
Şerbeti için Malzemeler
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
3 – 4 damla limon suyu
Yapılışı
Un ve oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın ve elinizle hafif karıştırarak kum haline getirin.
Ardından içerisine hindistan cevizi, yumurta ve kabartma tozunu koyup iyice yoğurun.
Hamurun kendini toparlaması için buzdolabında 10 dakika bekletin.
Dinlendirdiğiniz hamuru buzdolabından çıkartın.
Ardından ceviz büyüklüğünde bir hamur parçası alın ve elinizle hafif yatay bir şekil vererek fırın kabınıza alın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin