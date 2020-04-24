FELLAH KÖFTE TARİFİ

2 su bardağı ince bulgur

Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su

1 su bardağı irmik

1 adet soğan – rendelenmiş

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

2 – 3 yemek kaşığı un

Su- kıvam vermek için

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için Malzemeler

½ su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 – 6 diş sarımsak

½ su bardağı su

Tuz

Karabiber

½ bağ maydanoz – ince kıyılmış

Yapılışı

Bulguru bir karıştırma kabına alın.

Üzerini geçecek kadar su koyun ve şişmesi için üzerine bir kağıt havlu koyup, bekletin.

Bulgur şiştikten sonra diğer malzemeleri ekleyip, hepsini birlikte köfte kıvamına gelene kadar yoğurun.

Çok katı olursa ara ara su veya katı olursa ara ara un ilavesi yapın.

Fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapıp parmağınızla ortasına bastırıp düğme şekli verin.

Tüm köfte harcını bu şekilde hazırlayın.

Köfteler hazır olunca kaynayan suda haşlayın ve süzün.

Sos için;

Bir vok tavayı ya da geniş bir tavayı ocağa alın.

Zeytinyağını ekleyip, ısıtın.

İçerisine salçaları ekleyip, kavurun.

Sosu kenara alın maydanozu ve haşladığınız köfteleri içine alıp, harmanlayın.