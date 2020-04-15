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    • 15.04.2020 13:24
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    Son dakika: : 'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Bakanlığı, 'ın ilçesinde tespit edilen iki 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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