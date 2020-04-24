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    • 24.04.2020 12:45
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    Son dakika: Emniyet yeni 'larına kavuştu! 'ler faaliyetlerine başladı

    Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen taktik insansız hava aracı () 'ler faaliyetlerine başladı. tarafından yapılan açıklamada "Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Emniyet yeni İHA'larına kavuştu

    Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Emniyet yeni İHA'larına kavuştu! Bayraktar TB2'ler faaliyetlerine başladı
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