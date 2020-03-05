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Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

05.03.2020 16:02 - Son Güncelleme: 05.03.2020 16:09
Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi.

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Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Yazıda 1 Mart'ta rejime ait Su-24 tipi uçakların düşürülmesinden bahsedilirken, "Sadece 3 gün içinde Türk drone'ları ve topçu atışları 100'den fazla zırhlı aracı ve düzinelerce topçu sistemini imha etti ve yüzlerce rejim yanlısı askeri öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Yazıda "Türk saldırıları neden Esad'ın güçlerine bu kadar kısa sürede çok zarar vermeyi başardı ve neden bu kadar yıkıcıydı?" ifadeleri kullanılırken açıklamada, operasyon kapsamında kullanılan İHA ve SİHA'ların başarısına dikkat çekildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

YERLİ ÜRETİM İHA'LAR FRANSIZ BASININDA
İdlib'de kullanılan İHA'ların performansı Fransız basınında da yankı uyandırdı. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

İHA'ların İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşattığını yazan AFP, İHA'ların pilotların hayatını tehlikeye atmadan Suriye'yi vurmayı sağladığını kaydetti.

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