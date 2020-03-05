Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde
Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi.
YERLİ ÜRETİM İHA'LAR FRANSIZ BASININDA
İdlib'de kullanılan İHA'ların performansı Fransız basınında da yankı uyandırdı. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.