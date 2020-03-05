Haberler Galeri Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran Türk SİHA'ları dünya gündeminde

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu. Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi. Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Türk yapımı İHA'lar Suriye'de Türk ordusunun yardımına uçtu" başlığı ile kaleme alınan haberinde İHA'ların güçlü performansından bahsetti. Haberde "Suriye'de ölen askerlerinin intikamını almak için ve bölgede güçleri dengelemek için dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

05.03.2020 16:02 - Son Güncelleme: 05.03.2020 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





