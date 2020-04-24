Mübarek Ramazan ayı tüm huzuru ve faziletiyle idrak edilmeye başlandı. İbadetlerle dolu şekilde geçirilecek bu ayda oruçlar tutulacak, dualar edilecek, Kur'an okunacak. Kuran'ın okunduğu mukabele yayınları da televizyonlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Peki, Diyanet TV mukabele ne zaman başlayacak? Diyanet TV frekans ayarları nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…
DİYANET TV MUKABELE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.
Diyanet TV'den mukabele geleneğine önemli bir katkı… Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.
5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.
DİYANET FREKANS AYARLARI
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 401 (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49
MUKABELE NASIL OKUNUR?
Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.