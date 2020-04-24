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    • 24.04.2020 12:47
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    ne zaman başlayacak? nasıl yapılır?

    nasıl yapılır? ne zaman başlayacak? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Diyanet TV mukabele yayını yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında yapılabilecek ibadetler birisi olan mukabele yayını Diyanet TV’de ekranlarda olacak. Uydu alıcısı olan kişiler de Diyanet TV frekans ayarları hakkında araştırma yapıyor. İşte, Diyanet TV mukabele yayını hakkında tüm merak edilenler.

    Diyanet TV mukabele ne zaman başlayacak? Diyanet TV frekans ayarları nasıl yapılır?

    Mübarek Ramazan ayı tüm huzuru ve faziletiyle idrak edilmeye başlandı. İbadetlerle dolu şekilde geçirilecek bu ayda oruçlar tutulacak, dualar edilecek, Kur'an okunacak. Kuran'ın okunduğu mukabele yayınları da televizyonlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Peki, Diyanet TV mukabele ne zaman başlayacak? Diyanet TV frekans ayarları nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

    DİYANET TV MUKABELE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

    Diyanet TV'den mukabele geleneğine önemli bir katkı… Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

    5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.

    DİYANET FREKANS AYARLARI

    TÜRKSAT 4A HD YAYIN

    Frekans: 12.380 MHZ

    Polarizasyon: Dikey (V)

    Sembol Oranı: 27.500

    FEC: 3/4

    TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

    Frekans: 12.422 MHZ

    Polarizasyon: Yatay (H)

    Sembol Oranı: 30.000

    FEC: 3/4

    EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

    Frekans: 10762 MHZ

    Polarizasyon: Dikey (V)

    Sembol Oranı: 30.000

    FEC: 3/4

    YAMAL 401 (90°E)

    Frekans: 10972 MHZ

    Polarizasyon: Yatay (H)

    Sembol Oranı: 11.200

    FEC: 3/4

    DIGITURK

    Kanal 68

    DSMART

    Kanal 104

    KABLO TV

    Kanal 555

    TİVİBU

    Kanal 49

    MUKABELE NASIL OKUNUR?

    Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.
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