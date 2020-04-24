Mübarek Ramazan ayı tüm huzuru ve faziletiyle idrak edilmeye başlandı. İbadetlerle dolu şekilde geçirilecek bu ayda oruçlar tutulacak, dualar edilecek, Kur'an okunacak. Kuran'ın okunduğu mukabele yayınları da televizyonlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Peki, Diyanet TV mukabele ne zaman başlayacak? Diyanet TV frekans ayarları nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

DİYANET TV MUKABELE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

Diyanet TV'den mukabele geleneğine önemli bir katkı… Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.