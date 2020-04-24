İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı:
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri SABAH'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:
Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti.
KRİTİK EŞİK
Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.
ÖNCELİK GIDA VE TARIM
Nüfus hareketinin ve temasın en fazla olduğu alanlar, hizmetler sektöründe yoğunlaşıyor. Nispi olarak hareketliliğin daha az veya kontrol edilebilir olduğu alanların özellikle tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve imalat sektörlerinin hızla önünün açılması çok mühim. Mevcut analizler 3-6 ay sonra gıda ve tarım sektörlerinin öncelik ve öneminin artacağını gösteriyor. Bu nedenle, salgının gıda ve tarımı olumsuz etkilememesi için hızlı davranmamız gerekiyor. Bugünkü gayretlerin yanında ekonomik açıdan hızlı toparlamayı da tüm yönleri ile düşünüyoruz.
PLAZMA OLUMLU AMA...
Plazma tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Fakat bir mucize değil. Henüz nihai değerlendirme yapacak kadar veri birikmiş değil.
YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri SABAH'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:
Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti.
KRİTİK EŞİK
Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.
ÖNCELİK GIDA VE TARIM
Nüfus hareketinin ve temasın en fazla olduğu alanlar, hizmetler sektöründe yoğunlaşıyor. Nispi olarak hareketliliğin daha az veya kontrol edilebilir olduğu alanların özellikle tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve imalat sektörlerinin hızla önünün açılması çok mühim. Mevcut analizler 3-6 ay sonra gıda ve tarım sektörlerinin öncelik ve öneminin artacağını gösteriyor. Bu nedenle, salgının gıda ve tarımı olumsuz etkilememesi için hızlı davranmamız gerekiyor. Bugünkü gayretlerin yanında ekonomik açıdan hızlı toparlamayı da tüm yönleri ile düşünüyoruz.
PLAZMA OLUMLU AMA...
Plazma tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Fakat bir mucize değil. Henüz nihai değerlendirme yapacak kadar veri birikmiş değil.
YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN