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    • 24.04.2020 07:32
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    : 'da bazı bölgeler "" ilan edildi! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı

    haberine göre 'da bazı bölgeler "" ilan edilirken, Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları doğal sit alanının, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. kararı, 'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Risk alanı ilan edildiler

    'nın Kalecik ilçesindeki 6 mahallenin "" olarak ilan edilmesi hakkında kararı, 'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararla, Ankara'nın Kalecik ilçesi Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

    Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

    KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLANI
    Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile, 'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları doğal sit alanının, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

    Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da bazı bölgeler "riskli alan" ilan edildi! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
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