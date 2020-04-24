'DUŞUMU HASTANEDE ALIYORUM'

Prof. Dr. Yamanel, hastanede mesai bittikten sonra mutlaka odasında duş alıp öyle hastaneden çıktığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel "Eve gitmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Daha sonra eve gittiğim zaman ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. Ve artık kendimi de tecrit ettim, ondan dolayı akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum. Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ ŞEKİLDE MEYVE YİYORUM'

Prof. Dr. Yamanel, beslenmesine de çok dikkat ettiğini de ifade ederek, "Bu süreç içerisinde bütün besin gruplarından mutlaka almak gerekiyor. Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle eğer taze meyve ve sebze tüketirseniz dışarıdan bir vitamin takviyesi almaya gerek olmuyor. Bundan dolayı ben de düzenli bir şekilde meyve yemeye dikkat ediyorum. Mevsim meyvelerini yiyerek bunları düzenli tüketmemiz gerekiyor. Özellikle meyvenin suyunu içmekten ziyade kendisini yiyip lifleri almaya özen göstermek gerekli" dedi.