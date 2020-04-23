Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2020 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 20:24
    ABONE OL

    'dan gelen 189 Türk vatandaşı 'ta karantinaya alındı

    'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürecini geçirecekleri 'taki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

    Yurt dışındaki Türk vatandaşları gelmeye devam ediyor

    'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina sürecini geçirecekleri 'taki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

    YURDUN ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR
    Uşak Havalimanı'na inen uçaktaki 189 yolcu, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

    Yurda gelişlerinde yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Yurdun önünde İstiklal Marşı okundu.

    Yetkililer, süreçle ilgili bilgi verdikten sonra gelenler, kalacakları odalara yerleştirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Suudi Arabistan'dan gelen 189 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri