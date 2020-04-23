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    • 23.04.2020 20:08
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    Son dakika: Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Test sayısı 791 bin 906 oldu

    Son dakika haberine göre vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu.



    Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerine yer verdi.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca 23 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Test sayısı 791 bin 906 oldu
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