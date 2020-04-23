Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan 23 Nisan paylaşımında bulundu.

Erdoğan, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.