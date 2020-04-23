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    Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti

    Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 740 bin 379 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Öte yandan Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı.

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti

    Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 740 bini aştı.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 740 bin 379 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla (103 bin 300), (89 bin 250), ABD (84 bin 825), (77 bin 207), (64 bin 843), (57 bin 576), (42 bin 88), (25 bin 318) ve (19 bin 900) oldu.

    Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 699 bin 462'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 188 bin 930 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 770 bin 153 aktif enfekte vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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