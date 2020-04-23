Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Osmanlı Ramazan duası!

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihleri öğrenmek istiyor. Peki, Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? İşte cevaplar...

RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. „Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur. Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1, İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

- Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.