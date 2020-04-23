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    • 23.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Meclis demokrasinin tecelligahı

    Başkan Erdoğan ve münasebetiyle yayımladığı mesajda 'nin kuruluşunun 100. yılını ve tüm çocukların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

    Meclis demokrasinin tecelligahı
    Başkan Erdoğan ve münasebetiyle yayımladığı mesajda 'nin kuruluşunun 100. yılını ve tüm çocukların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

    Erdoğan, "Bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan miz, 15 Temmuz darbe girişiminde 'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.



    TORUNLARIYLA BULUŞTU
    Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde 3 torunuyla bir araya geldi. Sözcü İbrahim Kalın, fotoğrafı '23 Nisan' başlığıyla paylaştı.

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