Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Meclis demokrasinin tecelligahı

Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve tüm çocukların bayramını tebrik ettiğini söyledi.
TORUNLARIYLA BULUŞTU
Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde 3 torunuyla bir araya geldi. Sözcü İbrahim Kalın, fotoğrafı '23 Nisan' başlığıyla paylaştı.
Erdoğan, "Bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.
TORUNLARIYLA BULUŞTU
Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde 3 torunuyla bir araya geldi. Sözcü İbrahim Kalın, fotoğrafı '23 Nisan' başlığıyla paylaştı.