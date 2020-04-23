Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 6 bin 434 kişiye ceza kesildi

52 bin 220 personelin katıldığı uygulamada; marketler/süpermarketler, pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri kontrol edildi.

Bu kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alış veriş merkezleri ile vatadaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek katıldı.

Önceden tespit edilmiş 3.321 noktada gerçekleştirilen uygulama, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m²'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlendi.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakıldı.

399 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Türkiye Güve Huzur uygulaması denetimlerinde; 291.871 şahıs sorgulandı, 399 aranan şahıs tespit edildi. 25 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari ve adli işlem uygulandı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 224.554 araç kontrol edildi.Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 ticari taksiye ve 2.982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.528 araç sahibine/ sürücüsüne idari para cezası verildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.