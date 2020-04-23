Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2020 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 10:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden ye ceza kesildi

    Son dakika haberi... Resmi belgede sahtecilikten başlatılan ye toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında kentte araç giriş-çıkış kısıtlaması sürüyor.

    Sahte belgeyle yolculuğa ceza

    'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden ye cezai işlem uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında kentte araç giriş-çıkış kısıtlaması sürüyor.

    Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan polis ekipleri, 90 kişinin seyahat izin belgelerinin sahte olduğunu tespit etti.

    Resmi belgede sahtecilikten başlatılan 90 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Erzurum'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri