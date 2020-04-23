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    • 23.04.2020 07:07
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    Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

    Son dakika haberi... virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. ’da kısıtlamayla birlikte boşalan drone ile havadan görüntülendi.

    Şehitler Köprüsü boş kaldı
    Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.



    Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.



    Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan ise drone ile havadan görüntülendi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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