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    • 23.04.2020 06:45
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    Son dakika: Almanya'dan yurda dönen ve 50 Alman uyruklu kişi, 'da yurduna yerleştirildi

    Son dakika haberi... Almanya'dan yurda dönen vatandaşı ile 50 Alman uyruklu kişi, virüs tedbirleri kapsamında 'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu belirtildi.

    Almanya'dan dönenler oraya yerleştirildi
    Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'dan yurda dönen vatandaşı ile 50 Alman uyruklu, toplam 329 kişi 'ya geldi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu ifade edildi.



    , sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, ardından otobüslerle Gölbaşı'nda bulunan yurduna götürüldü. Yurda getirilen yolcular, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, otobüslerin girişinde çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yurtta 14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve tarafından karşılanacağı belirtildi.
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