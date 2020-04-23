Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu