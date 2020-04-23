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    • 23.04.2020 08:03
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    'den açıklaması: Sıcaklıklar düşüyor! kapıda | 23 Nisan

    haberi... 23 Nisan nu araştıran vatandaşa beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, bazı illerimiz içinse uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangil illerde kar yağışı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 22°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 21°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 22°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    HATAY °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C

    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 13°C

    Parçalı bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    BAYBURT °C, 8°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

    SAMSUN °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 12°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 12°C

    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 6°C

    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    KARS °C, 7°C

    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 14°C

    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 26°C

    Parçalı bulutlu
    Haberler Güncel Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Sıcaklıklar düşüyor! Kar yağışı kapıda | 23 Nisan hava durumu
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