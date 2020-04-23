Kendisini 'Atartürkçü' olarak tanımlayıp tam tersi hareket eden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 23 Nisan'da da skandala imza attı.

VATANDAŞLAR İSTİKLAL MARŞI, SOYER KOMÜNİZM MARŞI OKUDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'mızı okudu.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde ise CHP'li Tunç Soyer'in İzmir sokaklarında İtalyan komünistlerinin marşı olan 'Çav Bella' ile gezdiği görüldü.

DHKP-C TARAFINDAN SÖYLENİYOR

"Çav Bella" marşının Türkiye'de DHKP-C terör örgütünün müzik grubu Grup Yorum tarafından ünlendirildiği biliniyor.

SOYER KENDİNDEN GEÇTİ

Soyer'in kamyon kasasında İzmir sokaklarını gezdiği görüntülerde tuhaf hareketler sergilediği görüldü.

DAHA İZMİR'İN SEMTLERİNİ BİLMİYOR

İzmir sokaklarını gezen Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği de ortaya çıktı. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü. Yanındakilerin de tam olarak bilmediği "Karabağlar'a giriyoruz, Karabağlar'dan çıkıyoruz" gibi anlamsız yanıtlar verdiği görüldü.

AK PARTİLİ DAĞ: PANDEMİ SONRASI İSTERSENİZ SİZE İZMİR'İ TANITABİLİRİM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmemesini sosyal medyadan eleştirdi.

Dağ, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."

SOYER'E SOYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Soyer'in İtalyan komünistlerin marşı ile İzmir sokaklarında gezerek 23 Nisan'ı kutlamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL BUNLARI GÖRSEYDİ, KIZILCIK SOPASIYLA KOVALARDI"

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Eleştirince kızıyorlar.. 23 Nisan'ı İtalyan komünistlerinin marşıyla kutlamak nedir!!! Kime, ne mesaj veriyorsunuz?? Gazi Mustafa Kemal bunları görseydi, kızılcık sopasıyla kovalardı..." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

İşte sosyal medyadan gelen diğer tepkiler



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