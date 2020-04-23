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    • 23.04.2020 23:03
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ramazan mesajı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Bizleri Ramazan-ı Şerif’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı.

    "Bizleri Ramazan-ı Şerif'e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun" diyen Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur." ifadelerine yer verdi.




    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı
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