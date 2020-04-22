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    • 22.04.2020 09:18
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    'den 'ye ventilatör parçası desteği! Trump istedi, Başkan Erdoğan onayladı

    haber... , virüsle mücadelede özellikle tıbbi ekipman tedariği konusunda dünyanın umudu oldu. Başkan  Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ventilatör (solunum destek) cihazı yapımında kullanılan bir parçanın tedarikine onay verdi.

    Trump istedi, Başkan Erdoğan onayladı

    virüs ile mücadelede kendi ventilatör cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan , bu cihazlardan 5 bin tane daha üretmeye hazırlanırken bu cihazlar Erdoğan-Trump'ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de gündeme geldi.

    100 BİN ADET GÖNDERİLECEK
    Milliyet'in haberine göre Trump ile Erdoğan ün yayılımında son durumu değerlendirirken solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da ele alındı. Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan otomotiv devi firmaların önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade ederek Türkiye'den bu parçaların temini konusunda destek istedi.



    Erdoğan da kurmaylarından söz konusu parçalarla ilgili bilgi alırken, parçanın Türkiye'de yeterli düzeyde olması halinde Trump'a gönderebileceklerini söyledi. Bu parçanın yanı sıra maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipman konusunda da 'ye yüklü bir gönderme yapılmasına bu görüşmede karar verildi. Bu alımların ABD'li şirketlerce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Trump, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Ford, ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu firmaların haziran sonuna kadar 100 bin solunum cihazı üretmeleri planlanıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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