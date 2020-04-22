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    • 22.04.2020 18:02
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    Son dakika: 'e giriş ve çıkışlar durduruldu

    Son dakika haberine göre,  Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.

    Bir kente daha giriş ve çıkışlar durduruldu

    Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.



    Bilecik Valiliği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığı açıklandı. Buna göre, salgınla mücadele kapsamında, 'in yanı sıra , , ve Bolu il sınırlarından 220 bin nüfuslu kente, kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları ya da özel araç ve yaya olarak giriş ve çıkışlar gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu. Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olmayanların şehre giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu
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