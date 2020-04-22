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    • 22.04.2020 18:09
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    'da ten ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan dünya genelinde 170 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.

    Almanya'da 100 Türk koronadan hayatını kaybetti

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan dünya genelinde 170 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu.

    ALMANYA'DA HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERİN SAYISI 100'E YÜKSELDİ
    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.

    Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 92'den 100'e çıktı.

    Son 24 saatte vefat eden Türklerin cenazelerinin 'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

    Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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