Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2020 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 17:56
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü. Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü!

    Başkan 'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan bugün Hasan Ruhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri