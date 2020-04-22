Kerahat vakti namaz kılınır mı? Kerahat vakti nedir, Kerahat vaktinde neler yapılmaz?

İslam dinine göre kerahat vaktinde bazı şeylerin yapılması yasaklanmıştır. Müslüman aleminin en çok merak ettiği konular arasına kerahat vaktinin ne zaman olduğu ve bu vakitte nelerin yasaklandığı yer alıyor. Diğer bir merak edilen soru ise keharet vaktinde namaz kılınıp kılınmayacağı, namazın da yasaklanıp yasaklanmadığı oluyor.
KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILMAK YASAK MIDIR?
Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)
Bu üç vakti kapsayan kerahat vaktinde hiçbir namazın kılınmaması gerektiği yukarı hadiste anlatılmaktadır. Kerahat vaktinden önce hazırlanan cenazenin de namazı kılınamaz fakat bu vakitlerde hazırlanmışsa kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı "tilâvet secdesi" yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ayrıca kerahat vaktinde uyumak da iyi değildir, bu kişi hem sağlık hem de dini yönden olumsuz etkilenir.