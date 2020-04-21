TRT 1 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı"

- Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.

- Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.

- Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.

23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, bu yıl 42'ncisi düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek.

TRT 1 VİDEO GÖNDERME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ