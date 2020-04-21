AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.





Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.







MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.