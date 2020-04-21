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    • 21.04.2020 11:58
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    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündemde viüs var

    Son dakika haberi... ve Genel Başkanı 'ın başkanlık edeceği AK Parti video konferansla gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda virüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

    AK Parti MYK toplanıyor

    Merkez Yürütme Kurulu () 'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.

    Saat 15.00'te başlayacak toplantıda virüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

    Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.



    MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.

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