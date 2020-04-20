Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantıda 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi önerisi de masadaydı. Başkan Erdoğan, alınan kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;





Kabinemizin 28. toplantısını tamamladık. Ana maddemiz koronavirüs ile ilgili alınan ve alınacak olan önlemlerdi.



Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.



Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta her fırsatta başını ezmekte kararlıyız.

Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Aziz milletim Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirmektedir.

İnsanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır.

Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesinin teminidir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik zincirinin aksamamasıdır. Kamu düzeninin bozulmamasıdır.

Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.

Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

Test-vaka oranımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız.



Kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı, üretim süreçlerini takip ediyoruz.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 4 GÜN

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.



Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz



Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz.



Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itibariyle ara vermiştik.

Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir.