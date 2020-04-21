İnsanlık salgına karşı çaresiz kaldı. Türkiye ise virüsle adeta savaştı. Doktor ve hemşireleri ile destan yazdı.
Birbiri ardına açılan sağlık tesislerini Başakşehir Şehir Hastanesi ile taçlandırdı. Dünyayı kıskandırdı.
Erdoğan, 8 şehir hastanesinin daha yakında açılacağını müjdeledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve virüs savaşçıları açılışta gövde gösterisi yaptı.
EN MODERN TESİS
1 MİLYON METREKARE İNŞAAT ALANI
8 AYRI HASTANE
2 BİN 682 YATAK KAPASİTESİ
BU HAFTA 4 GÜN EVDEYİZ
Erdoğan, 31 ilde 23 Nisan'dan başlayan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını söyledi. Normale dönüş için Ramazan Bayramı'nı işaret etti.
RÜYAYDI GERÇEK OLDU
TÜRKİYE, sağlık alanında bir gururu daha yaşadı. İstanbul Başakşehir'de yükselen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı. Başkan Erdoğan, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı. Şu mesajları paylaştı:
İLK etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Dünyanın Coronavirüs ile kavrulduğu günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.
HASTANEMİZİN bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için cevap verecek bir yatırım yapıyoruz.
TÜRKİYE KENDİNE YETER
NE zamanki Başbakan oldum, o zaman bunu söyledim: Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanesini de yıl sonuna kadar hizmete açacağız.
SALGIN süreci Türkiye'nin sağlık altyapısının gücü yanında sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesinin önemini göstermiştir.
BURANIN yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Biz ulaştırma bakanlığımızı devreye soktuk. Bir taraftan yolunu yapıyoruz, bir taraftan metrosunu da yapıyoruz.
ŞU anda yerli ve milli olmak üzere 100 ventilatörü ekranda gördüğüm bu kadro üretmiş vaziyette. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Bu noktada dünya çok sıkıntılar yaşadı. Hala da yaşıyor. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye kendine yeter.
HEDEF RAMAZAN SONU NORMALE DÖNMEK
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı:
23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapacağız.
HEDEFİMİZ salgının seyrini, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
HASTANELERİMİZDE olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.
BIZ Bize Yeteriz Türkiyem'de toplanılan para miktarı da 1 milyar 800 milyona ulaştı.
CHP'LI belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.
SORUN ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır.
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin açılışında şu bilgileri verdi: Pandemi sürecinde kurulan hastanede immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanım hazır. Bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi, tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip. Hepsi yoğun bakım olarak kullanılıp, dünyada başka bir örneği yok.
YERLİ VENTİLATÖR CIHAZI ÖZELİIKLERİ
Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı.
Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim.
Tüm hastalarla uyumlu.
Dokunmatik ekran.
Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası.
2.5 saat dahili batarya.
1-60 Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor.
SAV modu ile hastayı en ideal değerlerde solutur.
Zeynel YAMAN-Barış SÖZAL
Birbiri ardına açılan sağlık tesislerini Başakşehir Şehir Hastanesi ile taçlandırdı. Dünyayı kıskandırdı.
Erdoğan, 8 şehir hastanesinin daha yakında açılacağını müjdeledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve virüs savaşçıları açılışta gövde gösterisi yaptı.
EN MODERN TESİS
1 MİLYON METREKARE İNŞAAT ALANI
8 AYRI HASTANE
2 BİN 682 YATAK KAPASİTESİ
BU HAFTA 4 GÜN EVDEYİZ
Erdoğan, 31 ilde 23 Nisan'dan başlayan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını söyledi. Normale dönüş için Ramazan Bayramı'nı işaret etti.
RÜYAYDI GERÇEK OLDU
TÜRKİYE, sağlık alanında bir gururu daha yaşadı. İstanbul Başakşehir'de yükselen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı. Başkan Erdoğan, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı. Şu mesajları paylaştı:
İLK etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Dünyanın Coronavirüs ile kavrulduğu günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.
HASTANEMİZİN bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için cevap verecek bir yatırım yapıyoruz.
TÜRKİYE KENDİNE YETER
NE zamanki Başbakan oldum, o zaman bunu söyledim: Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanesini de yıl sonuna kadar hizmete açacağız.
SALGIN süreci Türkiye'nin sağlık altyapısının gücü yanında sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesinin önemini göstermiştir.
BURANIN yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Biz ulaştırma bakanlığımızı devreye soktuk. Bir taraftan yolunu yapıyoruz, bir taraftan metrosunu da yapıyoruz.
ŞU anda yerli ve milli olmak üzere 100 ventilatörü ekranda gördüğüm bu kadro üretmiş vaziyette. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Bu noktada dünya çok sıkıntılar yaşadı. Hala da yaşıyor. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye kendine yeter.
HEDEF RAMAZAN SONU NORMALE DÖNMEK
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı:
23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapacağız.
HEDEFİMİZ salgının seyrini, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
HASTANELERİMİZDE olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.
BIZ Bize Yeteriz Türkiyem'de toplanılan para miktarı da 1 milyar 800 milyona ulaştı.
CHP'LI belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.
SORUN ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır.
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin açılışında şu bilgileri verdi: Pandemi sürecinde kurulan hastanede immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanım hazır. Bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi, tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip. Hepsi yoğun bakım olarak kullanılıp, dünyada başka bir örneği yok.
YERLİ VENTİLATÖR CIHAZI ÖZELİIKLERİ
Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı.
Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim.
Tüm hastalarla uyumlu.
Dokunmatik ekran.
Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası.
2.5 saat dahili batarya.
1-60 Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor.
SAV modu ile hastayı en ideal değerlerde solutur.
Zeynel YAMAN-Barış SÖZAL