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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına videokonferans üzerinden katıldı. Erdoğan, şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing alıyor. Erdoğan, ilk sözü Sağlık Bakanı Koca'ya verdi. Brifinglerin ardından Başkan açıklamasını yapacak.



İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir.

Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

Bugün itibarıyla bin 35 nitelikli yatağı daha sistemimize katıyoruz.

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.