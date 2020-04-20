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    • 20.04.2020 22:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı

    Son dakika haberine göre, Başkan , yeni tip (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

    Başkan Erdoğan'dan birlik çağrısı

    Başkan , yeni tip (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı.


    Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.



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