Metal toksisitesi, birçok insanın yalnızca yaşlanmakla ilgili olduğunu düşündüğü ancak her tarz hastalık ve sağlık sorunu ile bağlantılı olduğunu belirten Prof. Sarper Diler, bunların aynı zamanda birçok doktorun ilaçla yönetmeyi önerdiği hastalıklar olduğunu ekleyerek, "Ağır metaller zamanla vücutta birikir ve erken aşamalarda fark edilebilir hiçbir semptom göstermez. Sağlığa en zararlı ilk üç ağır metal kurşun, arsenik ve cıvadır. Toksik metal maruziyetinden tam manasıyla kaçınmak neredeyse imkânsızdır. Ancak zararlı ağır metal alım ihtimalini azaltan ve yutulan ağır metallerin güvenli metabolizmasını ya da atılımını teşvik eden diyet ile beraber yaşam tarzı seçimleriyle metal toksisite riskini azaltmak mümkündür" ifadelerini kullandı.