Yeşilova Belediye Başkanı kim? Mümtaz Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Bu gelişmenin ardından Mümtaz Şenel kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
NE OLDU?
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.
YEŞİLOVA NEREDE?
Yeşilova, Burdur ilinin bir ilçesidir. Sınırları içerisindeki Salda gölü ile ünlüdür. Salda Gölü'nün özelliği ise dünyanın en derin ve temiz göllerinden birisi olmasıdır. Göl sayesinde ilçe turistik bir belde görünümü vermektedir. Ayrıca çadır turizmine de müsait bir ortam vardır.
İlçe olmayı 1936 yılında kazanan Yeşilova bulunduğu konum bakımından da önemli bir yere sahiptir. Göller yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in ortalarında yer almaktadır.
MÜMTAZ ŞENEL KİMDİR?
Mümtaz Şenel, Gazi Üniversitesi, Akşehir Öğretmen Okulu ve Medine Uluslararası Türk Okulu'nda okudu. Memleketi Burdur'un Yeşilova ilçesidir.
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeşilova ilçesi belediye başkanlığına aday olmuş ve seçilmiştir.
TOKİ'DEN SALDA AÇIKLAMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Salda Gölü'nde devam eden inşaat çalışmalarında bölgeye makineli araçların girmesi nedeniyle, yüklenici firmaya sözleşmesindeki cezai hükümlerin işletildiğini bildirdi.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Salda Gölü'ne ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.
Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."
Açıklamada, bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağı, çalışmaların çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürütüleceği belirtildi