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    • 20.04.2020 08:20
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    : 'de operasyonunda jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı

    haberi... 'in ilçesinde jandarmaya ateş açılması sonucu biri ağır iki yaralandı. Olay sonrası kaçan 2 saldırgan ise yaşanan kovalamaca sonucu otogar kavşağında polis tarafından yakalandı.

    Balıkesir'de çatışma: 2 asker yaralandı
    Edinilen bilgiye göre, olay 23:30 sıralarında meydana geldi. ilçesi Kadıköy Mahallesinde operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezi binasının etrafına baskın düzenledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine bu sırada el yapımı tabanca ile ateş açıldı.

    Açılan ateş sonucu 2 , karın bölgelerine isabet eden kurşunlardan yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden C.Ç.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, S.B.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.



    sonrasında özel bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.T. ve M.D. polisler tarafından durdurulmak istendi. Araçlarından inen şahıslar silah ile ateş ederek bölgeden kaçmak istediler. Şahıslar kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Olay sonrasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer askeri yetkililer Edremit Devlet Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.
    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı
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