Sincan'da Coronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları hızla devam ederken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan şoför esnafına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ercan, yolların fedakar çalışanlarına maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
HİJYEN HAMLESİ
Sincan'da hijyen seferberliği 14 Şubat'ta başladı. O gün bu gündür ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sincan Belediyesi, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda seyahat edebilmesi için dolmuş, taksi, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında titiz bir çalışma yürüttü. Bu süreçte bin 100'ü aşkın toplu taşıma aracı virüslerden arındırılırken, hijyen çalışmaları hızla devam ediyor.
'DUYARLI OLALIM'
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede görev başındaki taksi ve dolmuş şoförlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette Başkan Ercan'a Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın da eşlik etti. Şoförlerin hal ve hatırlarını soran Başkan Ercan, bu zor süreçteki hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şoför esnafının salgına karşı dikkatli olmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ercan, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunu hatırlatan Başkan Ercan, kurallara uyarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebileceğinin altını çizdi. Sincan Belediye Başkanı; şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
SPORUNU EVDE YAP HAREKETSİZ KALMA
CORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmıyor, vaktinin büyük bölümünü evde geçiriyor. Sincanlılar'ın evde oldukları zamanı daha verimli geçirmesi için birçok etkinlik dijital ortama taşındı. Kişisel gelişim eğitimleri, tarih söyleşileri, edebiyat sohbetleri, özel günlere ait konu ve konuklar, çocuklara yönelik tiyatrolar, bilgisayar eğitim kursları, robotik kodlama eğitimi gibi onlarca etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Sincan Belediyesi, kadınlara evde spor desteği de başlattı. "Dışarı çıkamıyorum, spor yapamıyorum" diyen kadınlar, evde spor eğitmenlerinin videoları eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkarabilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz videoları, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanan videolara ulaşabilmek için Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin (444 4 762) aranması ve şifre alınması gerekiyor. Şifre ile ücretsiz şekilde spor egzersizleri izlenip uygulanabilecek.
HİJYEN HAMLESİ
Sincan'da hijyen seferberliği 14 Şubat'ta başladı. O gün bu gündür ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sincan Belediyesi, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda seyahat edebilmesi için dolmuş, taksi, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında titiz bir çalışma yürüttü. Bu süreçte bin 100'ü aşkın toplu taşıma aracı virüslerden arındırılırken, hijyen çalışmaları hızla devam ediyor.
'DUYARLI OLALIM'
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede görev başındaki taksi ve dolmuş şoförlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette Başkan Ercan'a Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın da eşlik etti. Şoförlerin hal ve hatırlarını soran Başkan Ercan, bu zor süreçteki hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şoför esnafının salgına karşı dikkatli olmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ercan, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunu hatırlatan Başkan Ercan, kurallara uyarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebileceğinin altını çizdi. Sincan Belediye Başkanı; şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
SPORUNU EVDE YAP HAREKETSİZ KALMA
CORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmıyor, vaktinin büyük bölümünü evde geçiriyor. Sincanlılar'ın evde oldukları zamanı daha verimli geçirmesi için birçok etkinlik dijital ortama taşındı. Kişisel gelişim eğitimleri, tarih söyleşileri, edebiyat sohbetleri, özel günlere ait konu ve konuklar, çocuklara yönelik tiyatrolar, bilgisayar eğitim kursları, robotik kodlama eğitimi gibi onlarca etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Sincan Belediyesi, kadınlara evde spor desteği de başlattı. "Dışarı çıkamıyorum, spor yapamıyorum" diyen kadınlar, evde spor eğitmenlerinin videoları eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkarabilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz videoları, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanan videolara ulaşabilmek için Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin (444 4 762) aranması ve şifre alınması gerekiyor. Şifre ile ücretsiz şekilde spor egzersizleri izlenip uygulanabilecek.