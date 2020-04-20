CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğramasını olayında görüş değiştirdi.

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Sabah saatlerinde Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nü korumak için verdiği mücadeleden dolayı saldırıya uğradığını iddia eden Gürsel Tekin, öğleden sonra görüşünü değiştirdi ve "Saldırının nedeni fuhuş yapılan bir otelin ruhsatını iptal etmek" ifadelerini kullandı.





TEKİN: "SALDA GÖLÜNÜ KORUMAK IÇIN VERDİĞİ MÜCADELE"

Gürsel Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından saat:09.44'de açıklamada bulundu ve "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük" iddiasında bulundu.





GÖKER: "ORADA HUSUMETİ DEVAM EDEN BİR OTEL İŞLETMESİ DE VARDI. ONDAN DA KAYNAKLI OLABİLİR"

CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mehmet Göker, Halk TV canlı yayınına katıldı. Göker, Halk TV sunucusunun, "Şimdi Salda Gölü'yle ilgili (Yeşilova Belediye Başkanı) Mümtaz Şenel neler söylemişti? Gözler Salda Gölü'yle ilgili yaptığı ilgili açıklamalara çevrildi…" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Şimdi bunu şöyle söylemek lazım.. Orada direkt olayı Salda Gölü'ne bağlamak yanlış da olur. 'Bu değildir' demek de yanlış olur. Çünkü orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir. Dediğim gibi adli ve polis mercilerinin bu konuda yapacağı soruşturma neticesinde net bir söylemek çok daha doğru olur."

ŞENEL: SiLAHLI SALDIRININ NEDENİ OTEL RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu. Şenel, "Yeşilova beldesinde bir otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok" dedi.

TEKİN: "SALDIRININ NEDENİ FUHUŞ YAPILAN BIR OTELİN RUHSATINI İPTAL ETMEK"

Gürsel Tekin; CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker ve Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in açıklamalarının ardından görüşünü değiştirdi.

Gürsel Tekin, Twitter'daki hesabından saat:15.18'de yeni açıklamada bulundu ve "Salda Gölü'nü, tabiat zenginliğimizi korumak için büyük mücadele veren Belediye Başkanımız Sn. Mümtaz Şenel'e yapılan saldırının nedeni fuhuş yapılan bir otelin ruhsatını iptal etmek. Halkın çıkarını korumak. Örgütlü kötülük asla kazanamayacak" dedi.



ŞENEL; MÜŞTERİLERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.

Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Otel'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.





KENAN KIRAN / SABAH



