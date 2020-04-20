Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Henüz hastalık sınırlarımızdan girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz bugün seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler.@varank @Baykar_Savunma @arcelik @aselsan @Biyovent— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020
Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.