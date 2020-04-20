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    • 20.04.2020 21:01
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    Son dakika: 'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj: Emeği geçen herkese teşekkürler

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Öte yandan , açılışı bugün yapılan için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Koca'dan yerli solunum cihazı için teşekkür mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


    , Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj: Emeği geçen herkese teşekkürler
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