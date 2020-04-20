CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mehmet Göker, saldırının Salda Gölü yakınında bulunan otel işletmecisi tarafından yapılmış olabileceğini açıkladı ve "Orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir" ifadelerini kullandı.

GÖKER: "ORADA HUSUMETİ DEVAM EDEN BİR OTEL İŞLETMESİ DE VARDI. ONDAN DA KAYNAKLI OLABİLİR"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Halk TV canlı yayınına katıldı. Göker, Halk TV sunucusunun, "Şimdi Salda Gölü'yle ilgili (Yeşilova Belediye Başkanı) Mümtaz Şenel neler söylemişti? Gözler Salda Gölü'yle ilgili yaptığı ilgili açıklamalara çevrildi…" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Şimdi bunu şöyle söylemek lazım.. Orada direkt olayı Salda Gölü'ne bağlamak yanlış da olur. 'Bu değildir' demek de yanlış olur. Çünkü orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir. Dediğim gibi adli ve polis mercilerinin bu konuda yapacağı soruşturma neticesinde net bir söylemek çok daha doğru olur."

ŞENEL; MÜŞTERİLERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.

Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Otel'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.

İŞTE ALGI OPERASYONU YAPAN CHP'Lİ SİYASİLER!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş; Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayarak algı operasyonu gerçekleştirdi:

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."

CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganıı kınıyorum."

KENAN KIRAN - SABAH