Bilim Kurulu üyesi uyardı! Vücutta 27 gün kalabiliyor



'27 GÜNE KADAR TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR'

Koronavirüsü yenenlerin bağışıklık sistemiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Çelik, "Koronavirüs tedavisi olduktan sonra bağışıklık sistemi zayıflamaz. Bu hastalığı atlattıysa zaten bağışıklık sistemi normal düzeydedir, bu hastalığı yenmiştir, herhangi bir sıkıntı olamaz. Henüz böyle gösterilmiş bir kanıt da yok. İşte, 'bu hastalandı, bunun bağışıklık sistemi kötü seyreder, ileride başka hastalıklara çok daha kolay maruz kalır' gibi bir şey şu aşamada söylemek mümkün değil. Virüsün 14 gün yaşadığını biliyoruz; ama iyileşme süresi 3 ile 6 hafta sürüyor. Bununla ilgili çalışmalar var. 27 güne kadar söz edilen bir çalışma var. Net bir şey söyleyememekle beraber, virüsün 14 gün ile 27 gün kalabildiğini söyleyebiliriz. Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. Bunların tek hasta değil de birçok hastayla gösterilmesi lazım. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.



'HAVALARIN ISINMASI İLE VİRÜSÜN AZALACAĞI KANAATİNDEYİM'

Havaların ısınmasının virüse etkisine değinen Prof. Dr. Çelik, "Havaların ısınması ile virüsün azalacağı yönünde bir kanaatim var. Afrika'da dışarıdan gelen vakalar var. Orada bu dönemde salgın yapabilir. Bulaşması mümkün. Sıcak havada bunun pek mümkün olacağı kanaatinde değilim. Işıktan kolay etkilenirler ve ölürler. Sıcaklığın da influencer virüsüne benzer seyrettiğini varsayarsak, tabii ki bu çok doğru bir yaklaşım olmamakla beraber sıcak mevsimlerde bunun olmayacağı kanısındayız" dedi.