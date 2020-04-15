Daily Maily'de yer alan habere göre, İspanya'daki doktorlar, ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların corona virüs belirtisi olabileceğinden şüpheleniyor. Ayaklarında morluk ve suçiçeği benzeri yaralar olan hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu yeni semptomun öncelikle çocuklarda ve gençlerde görüldüğü uyarısında bulundu.
Bir İtalyan hastanesinde ise her beş hastadan birinde virüsün potansiyel olarak neden olduğu cilt belirtileri görüldü.
YENİ SEMPTOMLAR
Corona virüsün bilinen semptomları öksürük ve ateşti. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar ishal, deride yaralar, tat ve koku kaybı gibi çok yaygın olmayan semptomlar olduğunu ortaya koydu.
İspanya'da Ayak Hastalıkları Uzmanları Genel Kurulu bu yeni bulguyu açıklayan bir bildiri yayımladı. Bildiride yeni semptom, minik kan damlalarının iltihabından kaynaklanan suçiçeği veya kızamığa benzeyen mor lezyonlar olarak tanımlandı.
Yaralar, yetişkinlerde de görülse de daha çok çocuklarda ve gençlerde gözlemlendi. Aynı zamanda yaraların bir iz bırakmadan iyileştiği de tespit edildi.
Uzmanlar, bu tür lekeler tespit edildiğinde özellikle çocukların karantinaya alınmasını önerdi.
BU SEMPTOMLARI GÖSTEREN İLK VAKA
Uluslararası Ayak Hastalıkları Uzmanları Federasyonu, güney İtalya'da 13 yaşındaki bir çocukta semptomun ilk vakalarından biri olduğunu bildirdi. Doktorlar mor, yuvarlak lezyonların örümcek ısırığı olabileceğini söyleyip 8 Mart'ta ilaçla çocuğu gönderdiler.
Ancak hasta iki gün sonra ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve ayaklarda yoğun kaşıntıyla geri geldi. Bununla birlikte, İtalya'da Covid-19'un ciddi şekilde patlak vermesi nedeniyle ekip, çocuğu test edemediklerini ve takip edemediklerini itiraf etti.
Kuzey İtalya'da bir hastanede, 88 hastayla yapılan çalışmada cilt şikayetlerinde yüzde 20 artış olduğu kaydedildi. Çalışma raporunun yazarı Doktor Sebestiano Recalcati, bu cilt belirtilerinin yaygın viral enfeksiyonlar sırasında meydana gelen deri tutulumuna benzediğini söyledi.
Tayland'daki doktorlar ise potansiyel olarak corona virüsün neden olduğu cilt sorunlarının yanlış bir şekilde başka bir şey olarak teşhis edilebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 geçiren birçok insan baş ağrısı ve baş dönmesi de yaşıyor.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.