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    • 20.04.2020 22:05
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    ABD'de görevli Türk doktor 'dan mektubu: ne büyük devlettir

    tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki KYK yurdunda gözlem altında tutulan, nde görevli Dr. , yazdığı mektupla devlete ve yetkililere teşekkür etti. Aydoğan mektubunda, " ne büyük devlettir. Bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, sosyal devlet olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en layıkıyla göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

    ABD'de görevli Türk doktordan teşekkür mektubu

    (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki KYK yurdunda gözlem altında tutulan, nde görevli Dr. , yazdığı mektupla devlete ve yetkililere teşekkür etti.

    Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurttaki gözlem sürecini tamamlayan ve tahliye edilen Aydoğan, görevlilere, "Gelecek Nesillere" başlığıyla kaleme aldığı mektubu bıraktı.

    "TÜRKİYE NE BÜYÜK DEVLETTİR"
    Mektubunda salgının, insanlara olup bitenin farkında olmalarının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye ne büyük devlettir. Bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, sosyal devlet olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en layıkıyla göstermiştir. İbn-i Sina'nın torunları olan bu millet, tıbbi alandaki duyarlılık ve yeteneğini en ileri seviyede gösterip, birçok muasır ülkenin başaramadığını başarıp, kendi vatandaşlarını birer misafircesine yurtlarda 14 gün ağırlamıştır. Bunun en büyük şahidiyim."

    BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR
    Aydoğan, mektubunda, yurtta kaldığı süre boyunca kendilerinden gecesini gündüzünü esirgemeyen bütün görevlilere, bilim insanı meslektaşlarına, sabırla kendilerini bekleyen tüm sevdiklerine, Cumhurbaşkanı ve başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür etti.

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