Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs dünya genelinde 40 binin üzerinde can aldı. Dünya ülkeleri çeşitli adımlar atarak virüse karşı önlem almaya çalışırken Türkiye de hamlelerini peş peşe sıraladı.

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI' BAŞLATILDI

100 milyarlık destek paketinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı.

TÜRKİYE'NİN IMF'DEN YARDIM İSTEMEMESİ BELLİ ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ

'Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından, siyasilerden ve vatandaşlardan destek yağdı. Dünya devletleri virüsle mücadelede IMF'den yardım isterken Türkiye'nin devlet ve millet olarak virüse karşı ortak hareket etmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. T24 internet sitesi ile İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Türkiye'nin göstermiş olduğu birlik ve beraberlikle kendilerince alay etti.

T24 VE INDEPENDENT TÜRKÇE'DEN ORTAK OPERASYON

T24 Yazarı, Erdoğan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Mehmet Yılmaz bugün yazdığı yazısında dünya devletlerinin IMF kapısına dizilmelerini görmezden gelerek "Dünyanın her yerinde, devletler, bu zor günleri atlatabilmeleri için kamu kaynaklarını vatandaşlarına vermek ile ilgili planlar açıklarlarken, bizim planımız vatandaşın devlete para vermesi olarak ortaya çıktı" ifadeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'nda gösterilen birlik ve beraberliği baltalamaya çalıştı.

Yazısında "Kampanyada bir promosyon düşünürler mi; 100 bin lira üzeri verene Beştepe'de Cuma namazı kılma fırsatı gibi?" ifadelerini kullanarak hem din hem de devlet ve milletin ortak hareket ettiği kampanyayla kendince alay etti.

Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi de T24 yazarının bu rezil ifadelerini manşete taşıyarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan düşmanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

T24 ile İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe'nin birlik ve beraberliği baltalamaya çalıştığı ortaklığa sosyal medyada tepki yağdı.

SATILMIŞ KALEMLER…

Bir kullanıcı yorumunda "Bu yazıyı yazana ABD'de ne verdiler?? Satılmış bu kalemler herkese kendi açılarından bakarlar..." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"MBS GİBİLERLE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAYIN"

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan ise "Hristiyan inancına göre çizilmiş Hz İsa portresine yarım milyar $ bayılıp, onu da kaybeden MbS gibilerle Türkiye'yi karıştırmayın. O sadece sizin tasmanızı tutuyor." İfadeleriyle Suud sermayeli Independent Türkçe'ye tepki gösterdi.

İşte sosyal medya tepkilerinden bazıları: