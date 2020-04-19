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    • 20.04.2020 05:12
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    Son dakika: 'dan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

    Son dakika haberi! ABD Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

    Beyaz Saray görüşmenin detaylarını açıkladı

    ABD Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

    Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, ''Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.'' ifadelerine yer verildi.

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