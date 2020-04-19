İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Turizm sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Turizm sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/qW3Ze8UPqq — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 19, 2020