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    Son dakika: İletişim Başkanı Kovid-19'la mücadelede atılan adımları açıkladı

    Son dakika haberi! İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında atılan adımları duyurdu. Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Koronavirüs’le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000’er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Turizm sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun, Kovid-19'a karşı atılan adımları açıkladı

    İletişim Başkanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Turizm sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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