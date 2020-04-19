Evde kalarak, hayatın eve sığabileceğini gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler...



Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz.#HayatEveSığar pic.twitter.com/eFoebV9rDM