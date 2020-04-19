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    • 20.04.2020 06:38
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    Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan '' paylaşımı

    Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, korona virüs mücadelesi kapsamında '' mesajı ile bir video yayınladı. Videoda "Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz" denildi.

    Sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz
    İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, '' başlığı ile videolu bir mesaj paylaşıldı. Paylaşımda, "Evde kalarak, hayatın eve sığabileceğini gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler. Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz" denildi.



    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı
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