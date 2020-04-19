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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı Trump ile telefonda görüştü

    Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Trump görüşmede, salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.

    Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

    Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

    Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

    VİRÜSE KARŞI İŞBİRLİĞİ
    İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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